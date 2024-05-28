Дискваліфікація Нідерландів на Євробаченні-2024: Йост Кляйн вимагає, щоб прокуратура Швеції допитала більше свідків

Про це пише нідерландське видання RTL.

26-річний нідерландський співак Йост Кляйн вимагає від прокуратури Швеції провести додаткові допити свідків у поліції у справі щодо інциденту, що стався під час пісенного конкурсу "Євробачення" у Мальме. Кляйна підозрюють у погрозах та загрозливій поведінці щодо однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Шведський прокурор Фредрік Йонссон підтвердив виданню, що через запит Йоста попередні слухання, призначені на початок червня, не відбудуться.

Співак просить провести нові поліцейські допити свідків, які проживають у Нідерландах. Щоб організувати це, Швеція повинна подати запит про міжнародну правову допомогу. Це процес, який зазвичай займає місяці.

"Це займе деякий час. На жаль, зараз я нічого не можу сказати про те, як довго це триватиме", - зазначив Йонссон.

І шведська прокуратура, і шведська поліція підтверджують, що справу було передано до прокуратури Швеції. Адвокат співака Ян-Оке Фельт наразі ситуацію не коментує.

"Ми очікуємо розслідування і, сподіваюся, незабаром опублікуємо заяву", - додав адвокат.

Йост став першим учасником Євробачення, якого дискваліфікували під час музичного заходу. Це сталося після інциденту, який викликає розбіжності у нідерландського мовника Avrotos та організаторів Євробачення. Повідомлялося, що після другого півфіналу Кляйн зробив погрозливий рух у бік операторки. Проте за словами його адвоката, артист лише відштовхнув її камеру, але не погрожував їй.

Під час виступу на фестивалі у Ванкувері цими вихідними Йост розкритикував організацію пісенного конкурсу "Євробачення". Зі сцени він вигукував: "До біса Євробачення".

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму.

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

13 травня повідомлялося, що представник Нідерландів на пісенному конкурсі в Мальме залишив Швецію, попри те, що там проти нього триває розслідування.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.