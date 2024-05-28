Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Дискваліфікація Нідерландів на Євробаченні-2024: Йост Кляйн вимагає, щоб прокуратура Швеції допитала більше свідків

Дискваліфікація Нідерландів на Євробаченні-2024: Йост Кляйн вимагає, щоб прокуратура Швеції допитала більше свідків

28 травня, 2024 вiвторок
12:56
Культура Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Співак Йост Кляйн, який представляв Нідерланди на Євробаченні-2024 та був дискваліфікований через інцидент з фотографкою, звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції

Зміст

Про це пише нідерландське видання RTL.

26-річний нідерландський співак Йост Кляйн вимагає від прокуратури Швеції провести додаткові допити свідків у поліції у справі щодо інциденту, що стався під час пісенного конкурсу "Євробачення" у Мальме. Кляйна підозрюють у погрозах та загрозливій поведінці щодо однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Шведський прокурор Фредрік Йонссон підтвердив виданню, що через запит Йоста попередні слухання, призначені на початок червня, не відбудуться.

Співак просить провести нові поліцейські допити свідків, які проживають у Нідерландах. Щоб організувати це, Швеція повинна подати запит про міжнародну правову допомогу. Це процес, який зазвичай займає місяці.

"Це займе деякий час. На жаль, зараз я нічого не можу сказати про те, як довго це триватиме", - зазначив Йонссон. 

І шведська прокуратура, і шведська поліція підтверджують, що справу було передано до прокуратури Швеції. Адвокат співака Ян-Оке Фельт наразі ситуацію не коментує.

"Ми очікуємо розслідування і, сподіваюся, незабаром опублікуємо заяву", - додав адвокат.

Йост став першим учасником Євробачення, якого дискваліфікували під час музичного заходу. Це сталося після інциденту, який викликає розбіжності у нідерландського мовника Avrotos та організаторів Євробачення. Повідомлялося, що після другого півфіналу Кляйн зробив погрозливий рух у бік операторки. Проте за словами його адвоката, артист лише відштовхнув її камеру, але не погрожував їй.

Під час виступу на фестивалі у Ванкувері цими вихідними Йост розкритикував організацію пісенного конкурсу "Євробачення". Зі сцени він вигукував: "До біса Євробачення".

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

13 травня повідомлялося, що представник Нідерландів на пісенному конкурсі в Мальме залишив Швецію, попри те, що там проти нього триває розслідування.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Теги:
Світ
Євробачення
Швейцарія
Нідерланди
Читайте також:
Папа Римський, Папа Франциск
28 травня, 2024 вiвторок
Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
Валерій Чалий
Автор Валерій Чалий
27 травня, 2024 понедiлок
З України хочуть зробити закритий полігон?
Селін Діон
27 травня, 2024 понедiлок
Невиліковно хвора Селін Діон планує записати телеконцерт, який стане її останнім виступом 
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.16
    Купівля 40.16
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
28 травня
14:04
OPINION
Микола Савельєв
Дуче Путін! Світ втомився: до вас вже їдуть "хлопчики"!
13:57
Хотів побачитися з коханою: прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перепливти Дністер
13:48
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
"Це не повинно бути дискусією": у міноборони Нідерландів висловилися за право України бити по території РФ
13:34
Оновлено
F-16
Бельгія поставить Києву 30 винищувачів F-16 до 2028 року: використовувати їх Україна зможе лише на своїй території
13:30
Швеція
Швеція виділила понад 56 млн євро енергетичної допомоги Україні
13:30
Збройні Сили України
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку. ЗСУ вже відбили 7 ворожих атак, триває 8 боєзіткнень
13:23
На Донеччині затримали російську інформаторку, яка закликала вбивати українських полонених
13:16
Шмигаль у США
У Чехії анонсували візит Шмигаля до Праги
13:00
Хотіли викрасти 5,5 млн грн: поліція затримала двох чоловіків, які 6 травня підірвали банк у Чернігові
12:37
фейк
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
12:36
Володимир Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з Мішелем: про що говорили
12:20
ЗРК NASAMS
Нідерланди започаткували нову ініціативу для поставки Україні системи Patriot
12:15
Окупанти
Катували і вбили цивільного: ГУР з Нацполіцією ідентифікували та оголосили підозри трьом російським офіцерам
12:06
OPINION
Олег Манчура
Чому військові знімають форму у тилу?
11:57
Telegram
ЄС майже нездатний протистояти пропаганді, яку РФ поширює через Telegram, - Bloomberg
11:49
Грузія ЄС
Спікери парламентів семи країн-членів ЄС закликали Грузію відкликати закон про "іноагентів"
11:36
Україна та Білорусь
"Існує виключно інформаційна загроза": у ЦПД спростували ймовірність наступу на Україну з території Білорусі
11:28
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Зранку 28 травня росіяни запустили "шахеди" по Україні: працювала ППО
11:06
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписують двосторонню угоду про безпеку в Брюсселі, Бельгія, 28 травня 2024 року.
Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки і довгострокову підтримку
11:06
прапор Палестини
Рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини державою набули чинності
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Поки Іспанія виділяє Україні €1 млрд військової допомоги на 2024 рік, Угорщина знову блокує фінансування від ЄС. Акценти світових ЗМІ 28 травня
10:40
Електроенергія
Без відключень: ситуація в енергосистемі на 28 травня
10:39
заборона УПЦ МП
Українські активісти вимагають від влади ухвалити закон про заборону РПЦ та постанову про деколонізацію назв міст і сіл
10:28
санкції
ЄС погрожує Ізраїлю санкціями, якщо той не виконає вимоги Міжнародного суду ООН
10:28
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Реєструємо законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів, - нардеп Арʼєв
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 травня: скільки коштують долар та євро
10:03
OPINION
Микола Малуха
Демографічна реформа: казки рожевих поні
09:46
Удар РФ по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька
Російський удар по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька
09:31
Японія підіймала винищувачі для перехоплення китайського військового безпілотника
09:29
Ексклюзив
танк Т-90М
Росія повністю переводить економіку на військові рейки, - Згурець
09:10
Обстріл Дніпопетровщини 28 травня
Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування
08:43
Ексклюзив
Маріуполь
"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі
08:41
Денис Малюська
Мобілізовані засуджені служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ, - Мін'юст
08:19
Ексклюзив
евакуація з Харківщини
В Купʼянській громаді 7500 цивільних написали письмову відмову від обовʼязкової евакуації, - голова міської ВА Беседін
08:04
OPINION
Валерій Пекар
Коли розвалиться Росія?
07:56
Інфографіка
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових
07:36
Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: виникли пожежі, є постраждалий
07:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Повітряні сили вночі знищили три БПЛА, якими Росія атакувала Україну
07:22
Резерв+
У ТЦК розповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"
07:15
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV