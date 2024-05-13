Дискваліфікований з Євробачення-2024 Йост Кляйн повернувся до Нідерландів

Про це повідомляє нідерландське видання RTL Boulevard.

26-річний нідерландський співак Йост Кляйн повернувся в Нідерланди. Представники місцевого видання помітили його в аеропорту Лелістад.

Йост вирушив до Нідерландів приватним літаком з аеропорту Роскілле поблизу Копенгагена у неділю ввечері, 12 травня, близько 18:10. Він приземлився близько 19:25. Співак виїхав з аеропорту Лелістада в затемненому автомобілі.

Весь день Йост Кляйн не показувався ЗМІ та публіці. Більшу частину дня він провів у готелі в центрі Мальме. Пізніше вся делегація вирушила до Нідерландів. Інфлюенсери Корнальд Маас і Жаклін Говерт, які були частиною делегації, прибули в аеропорт "Схіпгол". А менеджер Йоста Кляйна Рік і його охоронець летіли приватним літаком.

Шведська поліція почала розслідування після інциденту між співаком і фотографкою. Повідомлялося, що Кляйну можуть не дозволити залишати країну на час розслідування.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, AVROTROS розповіла деталі інциденту. За їхніми словами, під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму.

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні.

У AVROTROS відреагували на дискваліфікацію Йоста Кляйна. Там заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.