Організатори Євробачення пояснили рішення про дискваліфікацію Йоста Кляйна та назвали заяви нідерландського мовника некоректними

Про це пише The Guardian.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення" продовжують захищати своє рішення про дискваліфікацію 26-річного співака і репера Йоста Кляйна, представника Нідерландів, що сталося за день до гранд-фіналу. Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що версія події, озвучена нідерландською стороною, "не відповідає заявам, поширеним персоналом і свідками".

Нідерландський музикант був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму.

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Але у новій заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією.

"Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, які спрямовані на гарантування безпечного робочого середовища для всього персоналу та захист виробництва. Ми не вирішуємо судовий процес, але, враховуючи обставини того, що сталося, і той факт, що незабаром справа поліції буде передана прокурору, було б недоречно, якби Йост брав участь у гранд-фіналі", - уточнили в EBU.

Вони додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

Шведська газета Aftonbladet, посилаючись на "дуже добре обізнане" джерело, повідомила, що інцидент стався у зв’язку з тим, що Кляйн покинув сцену після виступу в другому півфіналі, а також, що під час сварки була пошкоджена камера жінки.

13 травня повідомлялося, що представник Нідерландів на пісенному конкурсі в Мальме залишив Швецію, попри те, що там проти нього триває розслідування.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Нідерландський виконавець після повномасштабного вторгнення РФ випустив пісню у співпраці з росіянином

11 березня 2022 року у Йоста Кляйна вийшов спільний трек з російським музикантом CMH (Русланом Тушенцовим) під назвою "Jackass". У цій пісні є такі слова: "Hello, my name is Joost Klein I love Russian baby I believe without negative Russian move. I want a Russian lady I want some Russian babies" ("Привіт, мене звуть Йост Кляйн, я люблю російську малу. Я вважаю, що без негативного руху Росії, я хочу російську леді, я хочу російських дітей").

Згодом він випустив ще одну пісню під назвою "Normalije Bass" спільно з російським гуртом Russian Village Boys. Вона вийшла у лютому 2023 року

У коментарі Суспільному Кляйн заявив, що ідея для пісні виникла давно і це лише лейбл російського музиканта вирішив випустити її у такий час.

"Я незалежний артист, але це складна ситуація (...). Мені подобається бути цинічним, мені подобається жартувати. Але іноді жарт буває не таким, як треба", - сказав він.