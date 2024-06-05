Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ

Про це повідомляє нідерландське видання RTL.

Посилаючись на власні джерела, видання пише, що розпочалося розслідування від імені Європейської мовної спілки (ЄМС) після кількох скарг про небезпечну робочу атмосферу під час цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" в Мальме, Швеція.

У рамках незалежного розслідування пройде опитування делегацій-учасниць Євробачення-2024, за бажанням це можна буде зробити анонімно. Не лише Нідерланди повідомили про небезпечну робочу атмосферу за лаштунками пісенного фестивалю. Інші країни, зокрема Ірландія, Швейцарія та Португалія, також скаржилися організаторам. Загалом після Євробачення від різних делегацій надійшло понад 13 скарг.

У ЄМС також підтвердили це рішення.

"Європейська мовна спілка прагне постійно вдосконалювати свої послуги та заходи. Для подальшого розвитку пісенного конкурсу "Євробачення" ми попросили незалежного експерта розглянути Євробачення-2024 у Мальме та поділитися думками та уроками з керівними органами ЄМС, щоб підтримати постійне вдосконалення цієї глобальної події", — заявили організатори Євробачення.

Нідерландський мовник Avrotros наразі готує відповідь для незалежного розслідування. Норвезька телекомпанія повідомила, що вони вже поділилися своїм досвідом з експертом, що проводить розслідування.

Раніше представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали небезпечною атмосферу на пісенному конкурсі в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення. Учасники пісенного конкурсу від Норвегії - артисти з гурту Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони навіть розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу.

Мовник Великої Британії отримав скарги, які стосувалися напруги навколо Євробачення-2024 через участь Ізраїлю, пропалестинські протести та дискваліфікацію представника Нідерландів.

Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму.

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

Наприкінці травня Йост Кляйн звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції.