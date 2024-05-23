"Деякі аспекти сподобалися не всім": BBC відповіло на скарги щодо Євробачення-2024

Про це повідомило ВВС.

Суспільний мовник Великої Британії ВВС, що є одним з членів Європейської мовної спілки та організаторів пісенного конкурсу "Євробачення", заявив, що отримав скарги від людей, які "незадоволені деякими аспектами цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення".

Скарги стосувалися напруги, яка виникла через участь представниці Ізраїлю Еден Ґолан в пісенному конкурсі, протести пропалестинських активістів, дискваліфікацію представника Нідерландів Йоста Кляйна та 0 балів для учасника з Великої Британії Оллі Александера. BBC зробила офіційну заяву та оголосила, що цього року конкурс сподобався не всім.

"Пісенний конкурс "Євробачення" продовжує залишатися однією з найпопулярніших розважальних програм BBC, яка збирає мільйони глядачів. Тривалий час конкурс організовує Європейська мовна спілка (EBU) спільно з телекомпанією-господарем цього року та іншими телерадіокомпаніями-членами, і завжди показує еклектичний діапазон виступів. Хоча ми вважаємо, що цьогорічне Євробачення залишилося в межах загальних очікувань щодо цієї щорічної події, ми розуміємо, що деякі аспекти трансляції можуть сподобатися не всім", - звернулися вони до глядачів.

У ВВС зауважили, що постійно дослухаються до думки своєї аудиторії та передали всі відгуки командам, відповідальним за трансляцію Євробачення, а також організаторам конкурсу.

Нагадаємо, нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros. У своїй заяві Avrotros наголосив, що співак "зробив загрозливий рух у бік камери", але не торкався операторки. Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією.

Представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали небезпечною атмосферу в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення. Учасники пісенного конкурсу від Норвегії, гурт Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі 9 травня. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.