Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Понад 1 000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.

Усі деталі операції будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій, додали в Нацполіції.