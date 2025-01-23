Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків
Українські правоохоронці проводять понад тисячу одночасних обшуків задля вилучення нелегальної зброї та перекриття каналів її продажу та зберігання
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Понад 1 000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.
Усі деталі операції будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій, додали в Нацполіції.
- Співробітники СБУ та Нацполіції запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.
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