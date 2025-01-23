Зміна місця проживання, одруження та єОселя: у Дії відновили три послуги

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що за допомогою єОселі українці можуть оформити пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, залежно від визначених категорій. Подати заяву тепер знову можна в Дії.

Також на порталі відновили послугу зміни місця проживання, яка доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Крім того, українці знову можуть одружуватись онлайн через Дію, поінформував Федоров.

"Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн до свідоцтва в застосунку. Не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною", – написав міністр.

Він також додав, що команда застосунку зв'яжеться з парами, одруження яких було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, й пояснить наступні кроки.