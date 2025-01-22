У Дії відновили послугу єВідновлення після російської кібератаки

Про це повідомили віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Міністерство розвитку громад і територій.

Так, власники пошкодженого або знищеного житла знову можуть подавати заяви на отримання компенсації через портал чи застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг.

Першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або оплати послуг підрядників.

У Міністерстві наголосили, що для власників житлових сертифікатів, по яких вже були заброньовані кошти, терміни бронювання сертифікатів продовжили на 30 днів – до 20 лютого 2025 року включно.