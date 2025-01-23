"Не годиться": самопроголошене Придністров'я відмовилося від українського вугілля
У невизнаному Придністров'ї стверджують, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не годиться для Молдовської ДРЕС. Регіону потрібен антрацит
Про це заявив самопроголошений президент Придністров'я Вадим Красносельський.
За його словами, сировина, запропонована Києвом, – це газове вугілля, а Молдовській ДРЕС потрібен винятково антрацит.
"Це всі чудово знають. Якщо ви не вірите мені, запитайте фахівців. У Молдові їх немає – запитайте українських фахівців, хто експлуатує дані станції. Те вугілля, яке пропонували Придністров'ю, воно непридатне для Дністровської ДРЕС", - стверджує Красносельський.
Він наголосив, що антрацит ніхто ПМР не пропонував.
"Тому не вводьте в оману людей – жодної допомоги нам не пропонувалося. І ніхто цю допомогу не пропонує", - сказав Красносельський, звертаючись до влади Молдови.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.
17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
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