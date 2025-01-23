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Головна Економіка "Не годиться": самопроголошене Придністров'я відмовилося від українського вугілля

"Не годиться": самопроголошене Придністров'я відмовилося від українського вугілля

Юлія Юліна
23 січня, 2025 четвер
16:27
Економіка Придністров'я

У невизнаному Придністров'ї стверджують, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не годиться для Молдовської ДРЕС. Регіону потрібен антрацит

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Про це заявив самопроголошений президент Придністров'я Вадим Красносельський.

За його словами, сировина, запропонована Києвом, – це газове вугілля, а Молдовській ДРЕС потрібен винятково антрацит.

"Це всі чудово знають. Якщо ви не вірите мені, запитайте фахівців. У Молдові їх немає – запитайте українських фахівців, хто експлуатує дані станції. Те вугілля, яке пропонували Придністров'ю, воно непридатне для Дністровської ДРЕС", - стверджує Красносельський.

Він наголосив, що антрацит ніхто ПМР не пропонував.

"Тому не вводьте в оману людей – жодної допомоги нам не пропонувалося. І ніхто цю допомогу не пропонує", - сказав Красносельський, звертаючись до влади Молдови.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. 

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Молдова
Придністров'я
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