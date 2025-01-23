Дощ, мокрий сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 січня
24 січня у більшості регіонів України прогнозується дощова погода, зокрема мокрий сніг і вітер. Температура повітря підніметься до +9 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Карта внизу. Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль", - йдеться у дописі.
Зазначається, що температура повітря вночі 24 січня близько очікується у межах 0 °C, вдень +1...+4 °C, на півдні +4...+9 °C.
Тим часом у Києві прогнозується хмари, волога, тумани та ймовірність невеликих опадів. Удень температура повітря коливатиметься від +1 °C до +3 °C.
"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", - додала Діденко.
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