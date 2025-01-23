Дощ, мокрий сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Карта внизу. Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль", - йдеться у дописі.

Зазначається, що температура повітря вночі 24 січня близько очікується у межах 0 °C, вдень +1...+4 °C, на півдні +4...+9 °C.

Тим часом у Києві прогнозується хмари, волога, тумани та ймовірність невеликих опадів. Удень температура повітря коливатиметься від +1 °C до +3 °C.

"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", - додала Діденко.