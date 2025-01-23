Конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення GRISANA зібрала понад 100 тис. прослуховувань на Spotify

Такі показники можна побачити на стримінгу.

Українська артистка GRISANA пройшла до лонгліста національного відбору на Євробачення-2025, але не потрапила до десятки фіналістів. Попри те, що в опитуванні в Дії за місце у фіналі вона не отримала найбільшу кількість голосів, поступившися співачці FIЇNKA, її конкурсна пісня Kohoney стала лідеркою за кількістю прослуховувань на Spotify серед усіх композицій учасників лонгліста Нацвідбору.

Наразі Kohoney має понад 106,5 тис. прослуховувань, на другій сходинці пісня FIЇNKA "Культура", за яку найбільше українців віддало свої голоси в опитуванні в Дії - 49,2 тис. прослуховувань, а на третій пісня SUPERNOVA від ENLEO - 27,6 тис.

У пісні Dive Inside від MON FIA 24,1 тис. прослуховувань, у пісні BRYKULETS "Кришталі" - 19,2 тис., у Муаяда з композицією AMNESIA - 18,8 тис. Пісня "БрамаЯ" гурту YAGODY набрала 13,5 прослуховувань, "Живи" від проєкту Слухай Сашу - 11,3 тис., пісня Anymore від Ranrawi - 6,7 тис., та Rise від Starykova Hrystyna - 6,1 тис.