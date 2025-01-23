Конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення GRISANA зібрала понад 100 тис. прослуховувань на Spotify
Пісня Kohoney, з якою співачка GRISANA брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2025, наразі набрала понад 106 тис. прослуховувань на стримінговій платформі Spotify
Такі показники можна побачити на стримінгу.
Українська артистка GRISANA пройшла до лонгліста національного відбору на Євробачення-2025, але не потрапила до десятки фіналістів. Попри те, що в опитуванні в Дії за місце у фіналі вона не отримала найбільшу кількість голосів, поступившися співачці FIЇNKA, її конкурсна пісня Kohoney стала лідеркою за кількістю прослуховувань на Spotify серед усіх композицій учасників лонгліста Нацвідбору.
Наразі Kohoney має понад 106,5 тис. прослуховувань, на другій сходинці пісня FIЇNKA "Культура", за яку найбільше українців віддало свої голоси в опитуванні в Дії - 49,2 тис. прослуховувань, а на третій пісня SUPERNOVA від ENLEO - 27,6 тис.
У пісні Dive Inside від MON FIA 24,1 тис. прослуховувань, у пісні BRYKULETS "Кришталі" - 19,2 тис., у Муаяда з композицією AMNESIA - 18,8 тис. Пісня "БрамаЯ" гурту YAGODY набрала 13,5 прослуховувань, "Живи" від проєкту Слухай Сашу - 11,3 тис., пісня Anymore від Ranrawi - 6,7 тис., та Rise від Starykova Hrystyna - 6,1 тис.
- Нещодавно стало відомо, що GRISANA зареєструвалася на кастинг до Una Voce Per San Marino - на Нацвідбір у Сан-Марино.
- Вона не єдина з лонгліста Нацвідбору, хто змагатиметься за можливість потрапити у Нацвідбір у Сан-Марино. Раніше TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025 і зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
- За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025.
- Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
- Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.
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