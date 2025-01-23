У Таїланді набув чинності закон про одностатеві шлюби: сотні пар одружуються по всій країні

Про це пише CNN.

Автори зазначають, що цей історичний законопроект знаменує собою важливу перемогу для ЛГБТК+ спільноти, яка більше десяти років боролася за рівні шлюбні права з гетеросексуальними парами.

Відповідно до законодавства, ухваленого парламентом Таїланду і схваленого королем минулого року, одностатеві пари можуть реєструвати свої шлюби з повними юридичними, фінансовими та медичними правами, а також правами на усиновлення та спадкування.

"Цей закон про рівність шлюбів знаменує собою початок більшого усвідомлення тайським суспільством гендерного розмаїття, і наше прийняття всіх, незалежно від сексуальної орієнтації, раси чи релігії – наше підтвердження того, що кожен має право на рівні права і гідність", - сказала прем'єр-міністерка Пхетхонтхан Чинават у записаному зверненні, яке прозвучало на масовому весіллі в Бангкоку.

За даними організації Bangkok Pride, щонайменше 200 пар зареєструвалися для одруження у торговому центрі Siam Paragon у Бангкоку.

Своєю чергою, експерти з прав людини попереджають, що Таїланд може стати останньою азійською юрисдикцією, яка визнає одностатеві шлюби на деякий час, враховуючи поступовий прогрес в інших країнах регіону.

Автори зазначають, що зараз у країні триває боротьба за рівні права для інших сексуальних меншин, таких як трансгендерні люди.

Правозахисниця Хуа Буньяпісомпарн із місцевої правозахисної групи Foundation of Transgender Alliance for Human Rights заявила, що наступною віхою для уряду Таїланду є дозвіл трансгендерам змінювати свою гендерну ідентичність.