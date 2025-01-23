Газманов та Шаман: у Маріуполі діти в школі вивчатимуть російські "патріотичні" пісні
У тимчасово окупованому Маріуполі діти в школі вивчатимуть "патріотичні" пісні російських виконавців на уроках музики
Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві ЗМІ.
Там зазначили, що до кінця лютого російські окупанти планують підготувати збірник пісень для 1-8 класів, який розішлють у всі загальноосвітні школи.
"До збірника вже включили такі пісні, як "Офицеры" Олега Газманова та "Я русский" Шамана. Таким чином, окупанти намагаються посилити русифікацію дітей через насадження російської пропагандистської культури", – наголосили в міськраді.
- Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що Кремль запустив потужну інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях з дискредитації та нівелювання участі України у Другій світовій війні.
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