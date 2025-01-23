Європарламент засудив фальсифікацію Росією історії для виправдання війни проти України

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

"Текст, прийнятий парламентом, відкидає історичні претензії російського режиму для підриву історії та національної ідентичності України як марні спроби виправдати її триваючу незаконну війну. Він також засуджує нездатність Росії встановити відповідальність за радянські злочини, а також боротьбу зі спробами провести історичні дослідження", - йдеться у пресрелізі.

Європарламент закликає держави ЄС посилити й краще координувати зусилля для протидії російській дезінформації та втручанню, а також - розширити санкції проти ЗМІ РФ, які здійснюють дезінформаційні кампанії.

"Парламент глибоко стурбований нещодавніми заявами компаній соціальних мереж про послаблення їхніх правил перевірки фактів і модерації, оскільки це сприятиме подальшому поширенню російської кампанії з дезінформації по всьому світу", - акцентують у повідомленні.

Резолюцію підтримали 480 голосами, 58 - були проти.