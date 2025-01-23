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Якою мовою українці спілкуються вдома та на роботі: професор Гарань про результати опитування Демініціативи

Ірена Моляр
23 січня, 2025 четвер
16:38
Суспільство

Олексій Гарань, професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, зазначив, що майже 76% респондентів, які брали участь у всеукраїнському опитуванні, сказали, що українською мовою престижно розмовляти у колі друзів та колег

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова було проведено всеукраїнське опитування. Респондентів запитували: "Якою мовою ви спілкуєтеся вдома? Якою мовою спілкуєтеся на роботі?". А також ставилося запитання - "Якою мовою більш престижно розмовляти серед Ваших друзів і колег по роботі чи навчанню?". І на перше місце з величезним відривом виходить українська мова. Майже 76% кажуть, що найпрестижніше – говорити українською мовою. Про російську мову сказали 7% респондентів, а відповідь "байдуже якою" дали 16%. Тобто ви бачите, які колосальні розриви", - прокоментував науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

опитування Демініціативи

 

опитування Демініціативи

 

опитування Демініціативи


За його словами, щодо тих українців, які користуються й українською, і російською мовами,  то тут потрібно дивитися на регіон. На заході та в центрі країни категорія людей, яка спілкується обома мовами, умовно назвемо їх білінгви, ця частка падає, бо такі люди переходять все-таки у категорію україномовних.

"А якщо говорити про схід та південь України, то падає кількість тих, хто користується лише російською мовою, і дещо зростає категорія білінгвів. Це свідчить про те, що ті люди, які раніше спілкувалися російською, зараз поступово переходять до використання обох мов. Людям відразу важко перейти повністю на українську мову, відповідно, категорія людей, які використовують обидві мови дещо підросла, але за рахунок зниження частки російськомовних. Українська мова – все одно на першому місці", - зауважив Олексій Гарань.

Професор додав, що на півдні та сході країни люди, що спілкуються обома мовами, - перехідна категорія до майбутньої сходинки, де домінує українська мова.

  • Раніше науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань дав коментар щодо соціологічного дослідження рівня довіри українців до армії та президента.
Теги:
Новини
Україна
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