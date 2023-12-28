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Професор Гарань сказав, скільки відсотків українців вірять у перемогу

28 грудня, 2023 четвер
19:29
Війна з Росією Олексій Гарань

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань зазначив, що українці довіряють армії й президенту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Згідно з соціологічним дослідженням, яке було проведене Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, в цілому 88% українців вірять у нашу перемогу. Лише 5% або не вірить, або скоріше не вірить. І це дуже хороший показник на другий рік виснажливої війни. Якщо брати по регіонах, то на півдні країни трошки більше людей не вірять в перемогу, до 10%. Але в цілому ми бачимо, що в усіх регіонах більшість українців вірять у перемогу", - наголосив Гарань.

Професор політології Києво-Могилянської академії також додав, що 63% українців беруть участь у волонтерстві. Українці довіряють армії й президенту.

  • З травня 2022 року довіра до телемарафону "Єдині новини" впала на 26%. Разом з тим 38% громадян взагалі йому не довіряють.
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