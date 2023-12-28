Професор Гарань сказав, скільки відсотків українців вірять у перемогу
Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань зазначив, що українці довіряють армії й президенту
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Згідно з соціологічним дослідженням, яке було проведене Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, в цілому 88% українців вірять у нашу перемогу. Лише 5% або не вірить, або скоріше не вірить. І це дуже хороший показник на другий рік виснажливої війни. Якщо брати по регіонах, то на півдні країни трошки більше людей не вірять в перемогу, до 10%. Але в цілому ми бачимо, що в усіх регіонах більшість українців вірять у перемогу", - наголосив Гарань.
Професор політології Києво-Могилянської академії також додав, що 63% українців беруть участь у волонтерстві. Українці довіряють армії й президенту.
- З травня 2022 року довіра до телемарафону "Єдині новини" впала на 26%. Разом з тим 38% громадян взагалі йому не довіряють.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.89 Купівля 37.89Продаж 38.6
- EUR Купівля 41.72Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе