Професор Гарань сказав, скільки відсотків українців вірять у перемогу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Згідно з соціологічним дослідженням, яке було проведене Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, в цілому 88% українців вірять у нашу перемогу. Лише 5% або не вірить, або скоріше не вірить. І це дуже хороший показник на другий рік виснажливої війни. Якщо брати по регіонах, то на півдні країни трошки більше людей не вірять в перемогу, до 10%. Але в цілому ми бачимо, що в усіх регіонах більшість українців вірять у перемогу", - наголосив Гарань.

Професор політології Києво-Могилянської академії також додав, що 63% українців беруть участь у волонтерстві. Українці довіряють армії й президенту.