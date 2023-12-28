Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

За даними соціологів, довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо порівнювати травень 2022 року до жовтень 2023, частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%. До грудня 2023 року цей показник впав ще на 5 пунктів - до 43%.

Процент тих, хто не довіряє марафону, порівнюючи травень 2022 і грудень 2023, зріс із 12% до 38%. Не визначилися - 19%.

Соціологи зазначають, що попри спад довіри, все ж більше тих, хто довіряє "Єдиним новинам".

Фото: КМІС

Стосовно довіри до Володимира Зеленського, то згідно з результатами опитування, ті, хто не довіряють президенту, значно більш критичні до телемарафону. Але і серед тих, хто довіряє Зеленському, телемарафону не довіряють 29%, довіряють - 52%. Так само 19% не визначилися.

Фото: КМІС

Також соціологи проаналізували довіру до телемарафону "Єдині новини" у регіональному вимірі. Кількість населення, яка довіряє, в усіх регіонах приблизно однакова - 42-44%.

Фото: КМІС

Дослідження тривало з 4 до 10 грудня 2023 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з громадянами України віком 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність для населення України, що проживає на підконтрольній Уряду території, та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.