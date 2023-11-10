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Вимоги Єврокомісії щодо медіа: в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон

10 листопада, 2023 п'ятниця
15:07
Україна Михайло Подоляк

Українська влада не бачить підстав закривати телемарафон "Єдині новини", адже його було створено через повномасштабне вторгнення Росії, яке триває

Про це "Радіо Свобода" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Єрмака стверджує, що жодних утисків медіа в Україні немає.

"Я поки що не бачу підстав, щоб ми мали завершувати саме марафон як один з інструментів. Ще раз підкреслюю: в нас в Україні сьогодні є можливість отримувати плюралістичну точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас ("Радіо Свобода", – ред.) також можна проводити будь-які дискусії. Ви отримуєте велику кількість глядачів, слухачів, які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований", - заявив він журналістам.

  • Єврокомісія рекомендувала  розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.
журналісти
Єврокомісія
євроінтеграція
Михайло Подоляк
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