Вимоги Єврокомісії щодо медіа: в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон

Про це "Радіо Свобода" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Єрмака стверджує, що жодних утисків медіа в Україні немає.

"Я поки що не бачу підстав, щоб ми мали завершувати саме марафон як один з інструментів. Ще раз підкреслюю: в нас в Україні сьогодні є можливість отримувати плюралістичну точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас ("Радіо Свобода", – ред.) також можна проводити будь-які дискусії. Ви отримуєте велику кількість глядачів, слухачів, які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований", - заявив він журналістам.