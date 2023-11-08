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Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами

8 листопада, 2023 середа
17:26
Світ Україна ЄС

У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт

У звіті вказано, що навесні 2022 року влада запустила телемарафон "Єдині новини" і відключила з цифрового ефірного мовлення три опозиційні телеканали.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

"У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - йдеться в документі.

Зазначається, що початок повномасштабної російської загарбницької війни глибоко вплинув на медіаландшафт.

"Наступного року Україна має … розробити дорожню карту для підтримки відновлення плюралістичного, прозорого та незалежного післявоєнного медіаландшафту", – зауважили в ЄК.

Також наголошується на необхідності встановлення чіткої прозорості медіавласності, "беручи до уваги міркування безпеки".

Передісторія

4 квітня 2022 року з цифрового мовлення відключили відразу три національні інформаційні телеканали: "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Деякі чиновники назвали приводом для відключення каналів рішення РНБО від 18 березня щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. У рішенні йшлося про створення інформаційного марафону "шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів". Утім того, яким чином забезпечувати таку "інформаційну політику" і чи слід для цього вимикати якісь канали, ані глава держави, ані РНБО, ані Нацрада не роз’яснили.

Відразу після рішення РНБО телеканал "Еспресо" надіслав офіційні листи в усі уповноважені державні органи, зокрема до Офісу президента, РНБО, Нацради щодо того, що 50% свого ефірного часу телеканал "Еспресо" за власної ініціативи транслює марафон "Єдині новини". Також телеканал просив надати роз’яснення, в який спосіб має бути виконано указ президента і рішення РНБО, оскільки ці документи такої деталізації не містять. Відповіді не було.

"Відключення трансляції наших телеканалів є незаконним, оскільки не існує жодного чинного документа, який давав би законні підстави Концерну РРТ відключати нас від мовлення", – йшлось у відкритому листі колективів трьох українських інформаційних телеканалів, який вони надіслали голові представництва Європейського Союзу в Україні у квітні.

Україна
журналісти
Єврокомісія
євроінтеграція
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