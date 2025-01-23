На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні

Про це повідомили на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський відвідав виставку Your Country First – Win With Us, яку відкрили на час проведення Всесвітнього економічного форуму. Виставка присвячена боротьбі України проти російської агресії.

Мета цього проєкту – продемонструвати боротьбу України за спільну свободу та важливість підтримки з боку партнерів заради майбутнього всіх країн.

На виставці представлена, зокрема, робота Олексія Сая "Воля", створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели села Любимівка на Херсонщині.

Також серед експонатів – картини іноземних та українських художників і відео Яреми Малащука та Романа Хімея, де показане прибуття потягів із пораненими воїнами: на київський вокзал у наш час і на станцію Ла-Сьота у Франції під час Другої світової війни.