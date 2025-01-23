На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні
В Українському домі в Давосі на час проведення Всесвітнього економічного форуму відкрилася виставка Your Country First – Win With Us про боротьбу України проти РФ та важливість підтримки з боку партнерів
Про це повідомили на сайті президента.
Президент України Володимир Зеленський відвідав виставку Your Country First – Win With Us, яку відкрили на час проведення Всесвітнього економічного форуму. Виставка присвячена боротьбі України проти російської агресії.
Мета цього проєкту – продемонструвати боротьбу України за спільну свободу та важливість підтримки з боку партнерів заради майбутнього всіх країн.
На виставці представлена, зокрема, робота Олексія Сая "Воля", створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели села Любимівка на Херсонщині.
Також серед експонатів – картини іноземних та українських художників і відео Яреми Малащука та Романа Хімея, де показане прибуття потягів із пораненими воїнами: на київський вокзал у наш час і на станцію Ла-Сьота у Франції під час Другої світової війни.
- 14 січня у Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.
- До обговорення української Формули миру в Давосі долучились 83 країни. Як наголосили у заяві ЄС, це продемонструвало зростальну ізоляцію Росії в усьому світі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе