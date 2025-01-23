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Головна Культура На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні

На час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі відкрили виставку про війну в Україні

Дар'я Тарасова
23 січня, 2025 четвер
16:25
Культура

В Українському домі в Давосі на час проведення Всесвітнього економічного форуму відкрилася виставка Your Country First – Win With Us про боротьбу України проти РФ та важливість підтримки з боку партнерів

Зміст

Про це повідомили на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський відвідав виставку Your Country First – Win With Us, яку відкрили на час проведення Всесвітнього економічного форуму. Виставка присвячена боротьбі України проти російської агресії.

Мета цього проєкту – продемонструвати боротьбу України за спільну свободу та важливість підтримки з боку партнерів заради майбутнього всіх країн.

На виставці представлена, зокрема, робота Олексія Сая "Воля", створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели села Любимівка на Херсонщині.

Також серед експонатів – картини іноземних та українських художників і відео Яреми Малащука та Романа Хімея, де показане прибуття потягів із пораненими воїнами: на київський вокзал у наш час і на станцію Ла-Сьота у Франції під час Другої світової війни.

  • 14 січня у Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.
  • До обговорення української Формули миру в Давосі долучились 83 країни. Як наголосили у заяві ЄС, це продемонструвало зростальну ізоляцію Росії в усьому світі
Теги:
Новини
Світ
мистецтво
Давос
підтримка України
Війна з Росією
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