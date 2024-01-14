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У Давосі проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки: працюють над Формулою миру в Україні

14 січня, 2024 неділя
12:56
Світ

14 січня у швейцарському місті Давос проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорюють пункти Формули миру та узгоджують формат проведення Глобального саміту миру

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні у Давосі ми говоримо про світовий порядок і справедливість. Я вдячний за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась в роботу", - написав він.

Про що йшлося на зустрічі

Під час відкриття зустрічі радників Єрмак розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури. 

Він наголосив, що просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть РФ паузу для накопичення сил. 

"Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось", - наголосив він.

Єрмак також підкреслив, що якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України, то будь-який агресор деінде у світі зможе завтра відхопити шмат будь-якої країни та провести там фейкові вибори. За його словами, мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку, запобігти повторенню агресії.

"Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях", - додав керівник Офісу президента.

Він зауважив, що зустріч у Давосі є логічним продовженням зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема  дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. 

Фото: https://t.me/ermaka2022

Цілі четвертої зустрічі радників з нацбезпеки у Давосі

У Давосі радники з нацбезпеки мають опрацювати ще п'ять, серед яких виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Як і на Мальті, кожен із цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків Формули.

Також радники мають узгодити формат проведення Глобального саміту миру. 

"Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить розпочати розробку детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації", - пояснив Єрмак.

Також в межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться спеціальні дві сесії  в розвиток презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.

Фото: https://t.me/ermaka2022

Країни долучаються до співпраці над українською Формулою миру

За словами керівника Офісу президента, серед учасників - 81 країна та міжнародна організація, тоді як на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66. Зокрема своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії.

"Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", - зазначив Єрмак.

Він подякував засновнику Всесвітнього економічного форуму Клаусу Швабу, президенту ВЕФ Берге Бренду та міністру закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісу за їх підтримку.

  • У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. На ній обговорили зокрема питання ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.
  • 9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який має відбутися з 15 по 19 січня у швейцарському Давосі. 
Економіка
Україна
Швейцарія
Війна з Росією
Андрій Єрмак
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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