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В ОП підбили підсумки зустрічі щодо української Формули миру на Мальті

29 жовтня, 2023 неділя
11:40
Світ Зустріч щодо Формули миру на Мальті

У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. На ній обговорили зокрема питання ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців

Про це повідомив керівник Офісу президента та голова української делегації на Мальті Андрій Єрмак.

Зазначається, що на зустрічі були присутні представники 66 держав та міжнародних організацій
 
"Важливо, що кількість учасників та міжнародна підтримка зростає. До зустрічі на Мальті долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. Для порівняння – у попередній зустрічі брали участь 42 делегації", - наголосив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі учасники розглянули конкретні напрями Формули мира та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: ядерна, радіаційна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб та відновлення територіальної цілісності України й світового порядку.
 
Як додав керівник ОП, плани щодо кожного з цих питань були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. Кожен пункт плану презентували та коментували представники різних держав, а також українські посадовці.

Зустріч щодо Формули миру на Мальті

Фото: Офіс президента

 
Крім того, члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС і передачу контролю над станцією Україні.

"План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки", - пояснив Єрмак.
 
Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно з представниками міжнародної робочої групи презентувала план, що передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства до українських портів, необхідну підтримку страхування суден і вантажів, що перевозяться в та з морських портів України тощо.

Зустріч щодо Формули миру на Мальті

Фото: Офіс президента

 
Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених.

"План дій передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо", - додали в Офісі президнта.
 
До того ж план щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку презентували заступник міністра закордонних справ Микола Точицький і народна депутатка Галина Михайлюк. Він має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.

Зустріч щодо Формули миру на Мальті

Фото: Офіс президента


Для досягнення цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень, створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.
  • Напередодні повідомлялося, що під час саміту Україна та Нідерланди розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною: майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо неї.
Україна
Андрій Єрмак
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