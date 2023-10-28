На Мальті проходить саміт щодо Формули миру Зеленського
На Мальті представники понад 65 держав обговорять 5 пунктів Формули миру Зеленського з приводу ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки, звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності України
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Сьогодні, 28 жовтня, на Мальтаі проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського.
На саміті присутні понад 65 країн - Захід, Глобальний Південь.
"Дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", - зазначив Єрмак.
За його словам, російські фейки про втрату інтересу до України не справдилися. Над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.
Зустріч на Мальті – це про конкретику.
Під час зустрічі будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:
- ядерна безпека,
- енергетична безпека,
- продовольча безпека,
- гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),
- відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.
"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права - це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки". - підсумував керівник Офісу президента.
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У серпні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Формула миру в Україні і є практичним втіленням принципів, закладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.
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