На Мальті проходить саміт щодо Формули миру Зеленського

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Сьогодні, 28 жовтня, на Мальтаі проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського.

На саміті присутні понад 65 країн - Захід, Глобальний Південь.

"Дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", - зазначив Єрмак.

За його словам, російські фейки про втрату інтересу до України не справдилися. Над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

Зустріч на Мальті – це про конкретику.

Під час зустрічі будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:

ядерна безпека,

енергетична безпека,

продовольча безпека,

гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.

"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права - це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки". - підсумував керівник Офісу президента.