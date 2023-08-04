Кулеба: українська Формула миру - це втілений у життя Статут ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Формула миру в Україні і є практичним втіленням принципів, закладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй
Про це він сказав у twitter.
"Формула миру в Україні - це, по суті, втілений у життя Статут ООН. Його пункти повністю відповідають відповідним резолюціям ГА ООН, схваленим понад 140 країнами", - зауважив Кулеба.
За його словами, підтримка Формули означає підтримку не лише справедливого та міцного миру в Україні, а й міжнародного права.
- На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію.
- В Офісі президента у неділю, 30 липня, підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.
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