Кулеба: українська Формула миру - це втілений у життя Статут ООН

Про це він сказав у twitter.

"Формула миру в Україні - це, по суті, втілений у життя Статут ООН. Його пункти повністю відповідають відповідним резолюціям ГА ООН, схваленим понад 140 країнами", - зауважив Кулеба.

За його словами, підтримка Формули означає підтримку не лише справедливого та міцного миру в Україні, а й міжнародного права.