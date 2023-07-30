У Саудівській Аравії обговорюватиметься українська Формула миру, - Офіс президента
В Офісі президента у неділю, 30 липня, підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську.
"Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі", - заявив Єрмак.
За його словами, саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться в Україні.
Зазначається, що для реалізації Формули миру Володимира Зеленського, Україна використовує трифазну структуру:
- Перша фаза - зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.
- Друга фаза - Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.
- Третя фаза - узгодження Формули миру на установчому Глобальному саміті на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.
"Як зазначив Президент Зеленський наш вибір – це об’єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня", - додав керівник Офісу президента.
- На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію.
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