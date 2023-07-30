Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську.

"Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі", - заявив Єрмак.

За його словами, саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться в Україні.

Зазначається, що для реалізації Формули миру Володимира Зеленського, Україна використовує трифазну структуру:

Перша фаза - зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.

Друга фаза - Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.

Третя фаза - узгодження Формули миру на установчому Глобальному саміті на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

"Як зазначив Президент Зеленський наш вибір – це об’єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня", - додав керівник Офісу президента.