Без РФ, але з Індією та Бразилією. Саудівська Аравія хоче долучити 30 країн до перемовин щодо України, - Wall Street Journal
На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.
"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться у матеріалі.
Також зазначається, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Нібито на саміті буде підписано документ із загальними принципами закінчення війни в Україні, який дасть старт мирним переговорам із Росією.
РФ не братиме участь у саміті. Проте планується присутність Китаю та Індії.
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- 29 липня російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з африканськими лідерами запевнив, що Москва готова до "продовження діалогу" з Києвом.
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