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Путін похвалив "африканський мирний план" та запевнив, що РФ готова шукати "шляхи врегулювання" в Україні

29 липня, 2023 субота
00:34
Світ путін

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з африканськими лідерами запевнив, що Москва готова до "продовження діалогу" з Києвом

Про це повідомляє РИА Новости

"Ми зі свого боку ніколи від переговорів не відмовлялися, завжди говорили, що готові до продовження діалогу", - сказав Путін під час зустрічі з лідерами африканських країн у Санкт-Петербурзі, яку було присвячено Україні.  

Він зауважив, що "українська влада видала спеціальну нормативну базу, яка забороняє переговори з Росією". 

Президент Росії також зазначив, що підтримує "мирні ініціативи" лідерів країн Африки, які "перегукуються з мирним планом Китаю". 

"Ваш підхід, ваші ідеї - це все перегукується з положеннями представленого у лютому Китаєм мирного плану щодо врегулювання ситуації навколо України", - зазначив Путін. 

  • У лютому Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Пекін закликав поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, вирішити гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
Китай
Володимир Путін
Африка
Війна з Росією
переговори з РФ
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