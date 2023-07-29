Про це повідомляє РИА Новости.

"Ми зі свого боку ніколи від переговорів не відмовлялися, завжди говорили, що готові до продовження діалогу", - сказав Путін під час зустрічі з лідерами африканських країн у Санкт-Петербурзі, яку було присвячено Україні.

Він зауважив, що "українська влада видала спеціальну нормативну базу, яка забороняє переговори з Росією".

Президент Росії також зазначив, що підтримує "мирні ініціативи" лідерів країн Африки, які "перегукуються з мирним планом Китаю".

"Ваш підхід, ваші ідеї - це все перегукується з положеннями представленого у лютому Китаєм мирного плану щодо врегулювання ситуації навколо України", - зазначив Путін.