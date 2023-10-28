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"Світ бачив вже надто багато крові": Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною

28 жовтня, 2023 субота
18:57
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною: майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо неї

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті, яка відбулася у суботу, 28 жовтня. 

Президент нагадав, що того року він запропонував світові українську Формулу миру, яка складається з 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України. Принципи Формули були засновані на принципах Статуту ООН та на схвалених світом резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

"За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною", - зазначив Зеленський. 

Він розповів, яким чином українська Формула миру може допомогти світові. За словами президента, вона може слугувати взірцем для забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій, окрім російської проти України, допомогти кожній країні у зусиллях з повернення миру та створити "нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни".

"Хоч не буває однакових воєн, Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати. Заради миру. Заради захищеності кожного народу від воєн", - наголосив Зеленський. 

Зеленський подякував країнам, лідерам та інституціям, які приєдналися до зустрічі на Мальті та усім, хто працює задля миру. 

  • 28 жовтня на Мальті проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. Під час саміту Україна та Нідерланди розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії. 

Світ
Україна
ООН
Володимир Зеленський
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