До обговорення української Формули миру в Давосі долучились 83 країни, - заява ЄС

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, передає Укрінформ.

"Участь представників 83 країн світу в обговоренні української Формули миру в Давосі продемонструвала загальне прагнення до миру та зростаючу ізоляцію Росії в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Також було вказано на позицію лідерів країн-членів ЄС про те, що Євросоюз та його держави-члени продовжуватимуть свої зусилля для "забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого та тривалого миру, а також ключових принципів та цілей української Формули миру з метою проведення майбутнього Глобального саміту миру".

Окрім цього, було наголошено, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів "стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна могла законно захистити себе від жорстокої агресивної війни Росії та досягти справедливого і тривалого миру, на який вона заслуговує".

"ЄС та його держави-члени повторюють – цій жахливій агресивній війні проти України немає жодного виправдання. Росія розпочала її і повинна нести повну відповідальність за всі свої ганебні дії та за жертви на всій міжнародно визнаній території України, будь-то в Києві, Херсоні, Запоріжжі, Донецьку, Луганську чи на Кримському півострові", - зазначається у заяві.

ЄС та його держави-члени вкотре наголосили, що Росія повинна "негайно припинити свою незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну, покласти край нестерпним стражданням та руйнуванням, а також повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Ми також засуджуємо триваючу військову підтримку агресивної війни Росії проти України з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Ми закликаємо всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивній війні Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, а також ключових принципів і зобов'язань ОБСЄ", - заявили в ЄС.