Warner Bros. звинуватила Кріса Брауна у сексуальному насильстві, музикант подав позов про наклеп

Про це пише Rolling Stone.

У жовтні 2024 року Warner Bros. Discovery випустила документальний фільм "Кріс Браун: Історія насильства". Стрічка зосереджена на історії юридичних проблем американського співака й актора Кріса Брауна та ймовірних зловживань щодо жінок.

Тепер Кріс Браун подав до суду на Warner Bros. Discovery, вимагаючи $500 млн. Він звинувачує компанію та її продюсерів у наклепі проти нього у фільмі. Документалка досліджує довгу історію судових справ і звинувачень на адресу співака, зокрема позов від жінки, названої як Джейн Доу. Раніше вона подала до суду на артиста за нібито те, що він дав їй наркотики та напав на неї під час вечірки на яхті у 2020 році, організованої продюсером Шоном Diddy Комбзом.

У позові, поданому до вищого суду Лос-Анджелеса, Warner Bros. Discovery та виробнича компанія Ample Entertainment звинувачуються у "просуванні та публікації неправдивої інформації в гонитві за вподобайками, переглядами, завантаженнями та доларами, а також на шкоду" Брауна. Наголошується, що відповідачі знали, що інформація "сповнена брехні та обману та порушує основні принципи журналістики".

"Простіше кажучи, у цій справі йдеться про те, що засоби масової інформації ставлять власний прибуток над правдою. Вони зробили це після того, як їм було надано докази того, що їхня інформація була неправдивою, а їхній сюжет "Джейн Доу" не тільки знову і знову дискредитувався, але й насправді був винуватцем насильства. Браун ніколи не був визнаний винним у будь-якому сексуальному злочині… але цей документальний фільм усіма доступними способами стверджує, що він є серійним ґвалтівником і сексуальним насильником", - йдеться в заяві.

Джейн Доу також названа відповідачем у позові. У ньому наголошується, що жінка подала "несерйозний цивільний позов" проти Брауна в січні 2022 року і що її звинувачення в сексуальному насильстві та побоях "були визнані повністю сфабрикованими, що призвело до відкликання її адвокатів і припинення справи". У скарзі Джейн Доу звинувачується в тому, що вона "повністю знехтувала фактами, намагаючись отримати славу та багатство".