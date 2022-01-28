Американського співака Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні та подали до суду з позовом у $20 млн

Про це повідомляє TMZ.



Згідно з твердженнями Доу, співак запросив її на вечірку на яхту репера P.Diddy у Майамі у грудні 2020 року. Там Браун запропонував дівчині випити та провів на кухню.



"У документах вона стверджує, що увійшла на кухню з Брауном, де він дав їй червону чашку із змішаним напоєм, і вони почали розмовляти. Після того, як він наповнив її чашку вдруге, вона стверджує, що почала відчувати "раптову, незрозумілу зміну свідомості", - йдеться у повідомленні.



Дівчина зазначила, що коли її стан змінився, музикант завів її до спальні та почав схиляти до інтимного зв'язку. Попри прохання зупинитися, Браун зґвалтував її.



Тепер жертва пред'явила співаку позов про відшкодування збитку в розмірі $20 млн, стверджуючи, що зґвалтування принесло їй серйозні емоційні переживання.



Адвокати Доу кажуть, що вона повідомила про це лише зараз, адже на момент зґвалтування вона була студенткою, почувалася розгубленою і не знала, як вчинити.



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