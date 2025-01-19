Росіяни на ТОТ організували фестиваль "правильного кіно" про Другу світову війну, - ЦНС
Кремль запустив потужну інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях з дискредитації та нівелювання участі України у Другій світовій війні
Про це інформує Центр національного спротиву.
Як зазначається, однією зі складових політики окупантів став так званий міжнародний фестиваль "Правильне кіно".
За даними Спротиву, він передбачає обовʼязковий показ фільмів "Танкіст номер один", "Ударна сила" та інших пропагандистських російських стрічок для молоді та учнів тимчасово окупованих територій України.
- Раніше місцеві колаборанти складали списки літніх людей, яких доставляють у Луганську "республіканську бібліотеку" для схожої промивки мізків путінською пропагандою. До складу так званих волонтерів з організації згаданих заходів долучають і так званих героїв "СВО".
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