Росіяни на ТОТ організували фестиваль "правильного кіно" про Другу світову війну, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як зазначається, однією зі складових політики окупантів став так званий міжнародний фестиваль "Правильне кіно".



За даними Спротиву, він передбачає обовʼязковий показ фільмів "Танкіст номер один", "Ударна сила" та інших пропагандистських російських стрічок для молоді та учнів тимчасово окупованих територій України.