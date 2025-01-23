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"Ритуал для диктатора": критики Лукашенка засуджують "вибори" в Білорусі - The Guardian

Анна Фечан
23 січня, 2025 четвер
16:56
Статті Олександр Лукашенко

Довгостроковий президент і союзник Путіна примусив журналістів мовчати та криміналізував інакомислення, оскільки він готується до сьомого президентського терміну

Зміст

Про це йдеться у статті The Guardian, переклад якої наводить Еспресо. 

У неділю на псевдовиборах президента Білорусі в бюлетені буде п'ять імен, але їхній результат заздалегідь відомий: 31-річне правління Олександра Лукашенка, ймовірно, продовжиться на цих ретельно організованих "виборах", які збережуть за диктатором його сьомий термін при владі. 

"Вибори", які опозиція назвала "фарсом", відбуваються через чотири з половиною роки після попередніх президентських виборів у Білорусі, які викликали загальнонаціональні протести через звинувачення у фальсифікації результатів голосування і супроводжувалися жорстокими репресіями.

У 2020 році звинувачення у фальсифікації виборів спровокували багатомісячні демонстрації, в якій взяли участь сотні тисяч білорусів. Влада затримала понад 35 000 осіб, багато з яких зазнали катувань під час ув'язнення або були змушені покинути країну.

Відтоді режим Лукашенка, підтримуваний Володимиром Путіним – якого Мінськ, своєю чергою, підтримує у війні в Україні – посилив репресії навіть проти найменших проявів незгоди, звинувачуючи критиків у екстремізмі та тероризмі за такі дрібниці, як написання критичних коментарів у соціальних мережах або підписка на так звані екстремістські канали в Telegram.

В умовах, коли незалежні ЗМІ змушені мовчати, а інакомислення є злочином, західні чиновники та білоруська опозиція у вигнанні оголосили про свій намір бойкотувати псевдовибори.

"Те, що в демократичному світі називається виборами, не має нічого спільного з тим, що відбувається в Білорусі, - заявила лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, виступаючи цього тижня в Давосі. "Бо це більше схоже на ритуал для диктаторів, коли вони переобирають самих себе".

З огляду на те, що служби безпеки Лукашенка міцно контролюють країну, протестів цього разу не очікується. Тихановська зазначила: "Зараз не час для білоруського народу виходити на вулиці або влаштовувати масові повстання, оскільки рівень репресій просто занадто високий".

Жорстокі репресії в країні перетворили Лукашенка на вигнанця на Заході, наблизивши його до Москви та все більше перетворюючи Мінськ на васала Росії – залежність, яка виявилася цінною для Путіна, коли Білорусь слугувала плацдармом для його повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Лукашенко відверто підтримує Росію, нещодавно заявивши, що в Білорусі знаходиться російська ядерна зброя, а також сподівається розмістити новітню російську гіперзвукову балістичну ракету “Орешник.”

Однак, з приходом адміністрації Трампа та дедалі більшими очікуваннями щодо мирних переговорів з Україною, спостерігачі вважають, що Лукашенко також намагається відновити свої відносини із Заходом.

Обережним кроком, що натякає на спроби послабити ізоляцію Білорусі, Лукашенко, починаючи з липня минулого року, помилував 250 політичних в'язнів, хоча близько 1,250 осіб все ще перебувають у в'язницях.

Він також дозволив обмежений доступ до в'язниці для двох найвідоміших представників опозиції, Марії Колеснікової та Віктора Бабарика, які майже два роки перебували в ізоляції без контактів із зовнішнім світом, і їх ніхто не бачив.

Артем Шрайбман, білоруський політичний аналітик, науковий співробітник аналітичного Фонду Карнеґі за міжнародний мир, зазначив: "Помилування, схоже, є спробою Лукашенка відкрити діалог із Заходом, не обов'язково в очікуванні негайного скасування санкцій, але принаймні щоб оцінити, чи можливо в майбутньому полегшити або зняти їх".

Вказуючи на перспективу мирних переговорів в Україні, Шрайбман сказав: "Лукашенко не хотів би, щоб його режим залишився осторонь, якщо в регіоні почнеться якась розрядка".

Лідером піар-кампанії Лукашенка є Роман Протасевич, колишній блогер-дисидент, який був драматично заарештований у 2021 році, коли білоруська влада змусила його літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, 23 травня приземлитися в аеропорту Мінська. Після того, як Лукашенко помилував його, Протасевич тепер грає роль розкаяного дезертира, доносячи на своїх колишніх союзників і вихваляючи нібито доброзичливість білоруського диктатора.

Білоруська опозиція закликала Захід не піддаватися обману, який вони описують як "звичну гру Лукашенка напередодні так званих виборів", спрямовану на отримання поступок від ЄС.

Тихановська – чоловік якої, Сергій, залишився за ґратами в Білорусі – заявила, що помилування, хоча й бажані, не свідчать про зменшення репресій, оскільки постійно затримуються нові люди.

"Це не зміна політики, це випробування демократії. ‘Дивіться, я відпускаю 20 людей, цього достатньо для вас? Ви готові, знаєте, зняти санкції? Ви готові визнати мене? Ні? Добре, ще 20’," — сказала вона.

Останні заяви Лукашенка нагадують його десятирічну практику періодичного загравання з Європою, щоб уникнути цілковитого об'єднання з Росією, кажуть експерти.

Політолог Шрайбман зазначив, що хоча нинішній режим виглядає стабільним, Лукашенко залишається стурбованим тим, що закінчення війни в Україні може означати для його позиції та чи може зупинка бойових дій дозволити Москві ще більше зміцнити свій контроль над Мінськом.

"Тиск з боку Росії, якщо така перспектива виникне, безсумнівно, турбуватиме Лукашенка, оскільки країна вже перебуває в стані значної залежності, що в кінцевому підсумку може призвести до втрати ним контролю над країною", - сказав він. "Як і будь-який автократ, він прагне до повної влади".

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Олександр Лукашенко
Війна з Росією
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