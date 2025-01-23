Є загроза, що заморожені активи Росії можуть бути розморожені після 31 січня, – кореспондентка Висоцька

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні я намагалася дізнатися, чи має Єврокомісія "план Б" на випадок, якщо найближчими днями уряди держав ЄС не продовжать санкції проти Росії. Адже існує загроза, що Угорщина або Словаччина можуть заветувати їхнє продовження, а санкції потрібно проголосувати до 31 січня, щоб продовжити їх ще на 6 місяців. Інакше вони автоматично скасовуються. Найстрашніше для України зараз те, що заморожені активи Росії можуть бути розморожені після 31 січня, якщо цього захоче Орбан чи Фіцо, а Єврокомісія не знайде механізмів тиску на них", - пояснила Висоцька.

Кореспондентка Тетяна Висоцька спілкувалася з угорським колегою щодо реальності сценарію, за якого санкції не будуть продовжені. Вона також офіційно поставила це питання під час брифінгу, проте чіткої відповіді не отримала, оскільки Єврокомісія ніколи офіційно не коментує санкції перед їхнім ухваленням чи продовженням.

"Єдине, що зазначила речниця, – це те, що Єврокомісія та ЄС прагнуть, щоб Росія й надалі платила високу ціну за всі злочини, які вона чинить в Україні. Тобто санкції діють і повинні діяти надалі. Угорський колега також висловив сумнів у тому, що Орбан справді наважиться заблокувати продовження санкцій, особливо враховуючи заяву Трампа про необхідність їхнього продовження", – зауважила Висоцька.

Кореспондентка також додала, що завтра, 24 січня, у Брюсселі відбудеться засідання послів держав Європейського Союзу з приводу питання санкцій проти РФ.

"Якщо посли не домовляться, а Угорщина знову продовжує надсилати сигнали про можливість голосування проти продовження санкцій, то це питання буде винесено у понеділок на засідання Ради ЄС із закордонних справ. А якщо і міністри не дійдуть згоди, то ситуація справді буде дуже складною, адже санкції можуть не бути продовжені", – наголосила Висоцька.