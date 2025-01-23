В Україні запускають реаліті про допомогу родинам військових "Сюрприз для родини"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі проєкту.

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV запускає новий проєкт для допомоги сім’ям українських захисників знайти розв'язання найболючіших проблем.

"Сюрприз для родини" — перше реаліті в Україні, присвячене родинам військових. У фокусі — реальні історії, щирі емоції, відверті розмови про найболючіше та найголовніше — рішення, які дарують надію.

Фото: пресслужба реаліті

Допомагати родинам будуть Даніель Салем, відомий телеведучий, а нині — військовий ЗСУ, та професійна психологиня Аліна Дейнека.

"Я з власного досвіду знаю, як це не бачити доньку місяцями, не знати, як у неї справи, як минає її день. Моя донька далеко. Навіть під час відпусток я не завжди маю можливість приїхати до неї. Тому я і хочу допомогти родинам військових. Щоб їх заспокоювало те, що в них вдома все в порядку", — розповідає Даніель Салем, батько 9-річної Санти-Луни.

Психологиня Аліна Дейнека зазначає, що проєкт покликаний дати українським родинам доступні та практичні інструменти, що допоможуть впоратись з щоденними викликами.

Фото: пресслужба реаліті

"Для мене дружини військових — справжні героїні. Бо вони були змушені взяти на себе всі турботи про родину і водночас стати психологічною підтримкою для чоловіка, який наразі на війні. Цей проєкт надзвичайно важливий для таких сімей та всіх, хто поруч. За допомогою простих дієвих технік на прикладі наших героїнь ми покажемо, як можна покращити психоемоційний стан, знайти опори в собі, відчути полегшення і отримати такі необхідні позитивні емоції", - уточнила Дейнека.

Прем’єра проєкту "Сюрприз для родини" незабаром відбудеться на платформі SWEET.TV. Випуски будуть доступні для перегляду безкоштовно.



