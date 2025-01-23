А "вільне володіння зброєю" у США якраз запроваджувалось, щоб уряд не міг домінувати над громадянами . Теж один з наріжних каменів Конституції США.

Навіть цікаво, а хто їх критикує і хто запровадив ці обмеження, які вони скасовують? Та як їх тоді слід називати? Все ж таки лівацький дискурс дуже мерзенний за своєю суттю. Вміє підмінювати поняття та приховувати свої справжні наміри.