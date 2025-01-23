Чому чинний режим у США не фашистський
Смішно читати обвинувачення у тому, що нова адміністрація в США будує ледь не "фашизм", влаштовуючи істерики стосовно того, куди там махав Маск на мітингу
Будь-який "фашистський" уряд, в першу чергу, робить такі речі:
- обмежує свободу слова;
- робить громадян максимально залежними від держави;
- робить громадян максимально беззахисними перед державою. Тобто роззброює.
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Що зараз робить чинна адміністрація?
- Скасовує цензуру, яка існувала. Трамп навіть не хоче з цієї причини ТікТоК забороняти, попри те, що Китай ворог, а хоче знайти інше рішення, оскільки це суперечить фундаментальним положенням Конституції США щодо "свободи слова".
- Скорочує роздутий державний апарат. Тобто зменшує залежність громадян від держави.
- Фанатично обстоює право на носіння зброї та виступає проти обмежень на його продаж, які просували його опоненти.
А "вільне володіння зброєю" у США якраз запроваджувалось, щоб уряд не міг домінувати над громадянами. Теж один з наріжних каменів Конституції США.
Навіть цікаво, а хто їх критикує і хто запровадив ці обмеження, які вони скасовують? Та як їх тоді слід називати? Все ж таки лівацький дискурс дуже мерзенний за своєю суттю. Вміє підмінювати поняття та приховувати свої справжні наміри.
"Головне під час слідства не вийти на самих себе".
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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