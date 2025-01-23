Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України

Про це повідомляє Reuters.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Рютте наголосив, що Європа має більше інвестувати в оборонний сектор і також взяти більшу частку витрат для допомоги Києву.

"Що стосується України, нам також потрібно, щоб США залишалися залученими. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок буде оплачений європейцями, я абсолютно переконаний у цьому, ми повинні бути готові це зробити", - запевнив генсек НАТО.

За його словами, президент США Дональд Трамп має рацію, що закликає ЄС збільшити військові витрати, аби допомогти Україні виграти війну.

"Це всесвітній конфлікт, так, але все ж Україна ближче до Європи, ніж до США", - додав Рютте.

Генсек Альянсу уточнив: якщо Вашингтон продовжить постачати Києву зброю - "справедливо, що Європа, з точки зору фінансового тягаря цих поставок, заплатить найбільше".