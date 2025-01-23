Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Сполучені Штати Америки продовжувати постачати Україні зброю, заявивши, що Європа може заплатити за неї
Про це повідомляє Reuters.
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Рютте наголосив, що Європа має більше інвестувати в оборонний сектор і також взяти більшу частку витрат для допомоги Києву.
"Що стосується України, нам також потрібно, щоб США залишалися залученими. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок буде оплачений європейцями, я абсолютно переконаний у цьому, ми повинні бути готові це зробити", - запевнив генсек НАТО.
За його словами, президент США Дональд Трамп має рацію, що закликає ЄС збільшити військові витрати, аби допомогти Україні виграти війну.
"Це всесвітній конфлікт, так, але все ж Україна ближче до Європи, ніж до США", - додав Рютте.
Генсек Альянсу уточнив: якщо Вашингтон продовжить постачати Києву зброю - "справедливо, що Європа, з точки зору фінансового тягаря цих поставок, заплатить найбільше".
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП.
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