Він справді вважає що з економікою у Путіна швах і пропонує йому свою "послугу". На перший погляд, безплатну. Майже як соломинку для потопельника... А що як клюне?!

Як різко змінився світ! 15 грудня 2021 року російське МЗС надсилало свої ультиматуми США і НАТО дипломатичною поштою, а за пару днів організувало злив текстів у пресу. Ми пам'ятаємо, що і США, і НАТО як могли ухилялися від діяльної відповіді на ті ультиматуми. На словах відкинули, але свого ультиматуму не висунули.

І ось через 3 роки новий президент і, за сумісництвом, власник однієї з соцмереж, висуває вже свій власний ультиматум, завуальований і за формою, і за змістом. Причому, ми ж не знаємо, а чи читав Трамп узагалі ті російські ультиматуми? Вони ж не йому призначалися.

Отже, ми не знаємо, спеціально це зроблено чи ні, але протиборство ерефії з "колективним Заходом" повертається до ситуації кінця 2021 року, коли ні повномасштабного вторгнення, ні чисельних жертв, ні зруйнованих міст ще не було. Тепер це виглядає як золоті часи, про які Трамп каже, що в Америки вони попереду, а ми знаємо, що у нас вони були позаду. Читайте також: Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці

Мені чомусь здається, що якби Кремль вже тоді отримав відповідь ультиматумом на ультиматум, то усього цього що зараз є, можливо, й не було б. А було б і те і ті, чого й кого уже, на жаль, немає... Але це лише моя якбитологія.

Натомість що ж буде тепер? У Кремлі, звичайно, вже прочитали допис Дональда Трампа. Варіантів поведінки може бути два: відповідати чи ні.

Ні, мовляв, читали у пресі, але офіційно ніхто не звертався. І нагадати, що вони самі свої ультиматуми оформили офіційно на бланках МЗС. Це означає ухилитися від відповіді.

А якщо відповідати по суті, то як? Трамп викликає Путіна на діалог без попередніх умов. Тож Путін може відповісти висуненням своїх власних вимог - читайте ультиматум 2021 року. І це вже не про війну в Україні, а про присутність НАТО у колишніх країнах соцтабору і навіть, про присутність США в Європі. Підняти ставки по максимуму. "Орешник" всякий, ядерна зброя, наскок на Трампа. Читайте також: У команди Трампа немає чіткого плану завершення війни в Україні

А можна і піти на діалог. Без попередніх умов. Ультиматум на ультиматум — нічия. Врятуємо світ від ІІІ Світової разом! Або через коротку риторичну ескалацію перейти до політичної деескалації — до довгих і безрезультатних переговорів. Але це навряд чи. Російська економіка ж не витримає, якщо вірити Трампу і не лише йому.

Це, так би мовити, з хорошого. А ризики? Ми ще не чули від Трампа ультиматуму для України. Чекаємо його наступного допису...