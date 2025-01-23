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OPINION

Гібридний ультиматум для Путіна

Володимир Горбач
23 січня, 2025 четвер
16:04
Погляд

Трамп готовий "любити росіян" до останнього рубля (копійки вже давно не актуальні), але не до останнього росіянина

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Він справді вважає що з економікою у Путіна швах і пропонує йому свою "послугу". На перший погляд, безплатну. Майже як соломинку для потопельника... А що як клюне?!

Як різко змінився світ! 15 грудня 2021 року російське МЗС надсилало свої ультиматуми США і НАТО дипломатичною поштою, а за пару днів організувало злив текстів у пресу. Ми пам'ятаємо, що і США, і НАТО як могли ухилялися від діяльної відповіді на ті ультиматуми. На словах відкинули, але свого ультиматуму не висунули.

І ось через 3 роки новий президент і, за сумісництвом, власник однієї з соцмереж, висуває вже свій власний ультиматум, завуальований і за формою, і за змістом. Причому, ми ж не знаємо, а чи читав Трамп узагалі ті російські ультиматуми? Вони ж не йому призначалися. 

Отже, ми не знаємо, спеціально це зроблено чи ні, але протиборство ерефії з "колективним Заходом" повертається до ситуації кінця 2021 року, коли ні повномасштабного вторгнення, ні чисельних жертв, ні зруйнованих міст ще не було. Тепер це виглядає як золоті часи, про які Трамп каже, що в Америки вони попереду, а ми знаємо, що у нас вони були позаду.

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Мені чомусь здається, що якби Кремль вже тоді отримав відповідь ультиматумом на ультиматум, то усього цього що зараз є, можливо, й не було б. А було б і те і ті, чого й кого уже, на жаль, немає... Але це лише моя якбитологія.

Натомість що ж буде тепер? У Кремлі, звичайно, вже прочитали допис Дональда Трампа. Варіантів поведінки може бути два: відповідати чи ні. 

Ні, мовляв, читали у пресі, але офіційно ніхто не звертався. І нагадати, що вони самі свої ультиматуми оформили офіційно на бланках МЗС. Це означає ухилитися від відповіді.

А якщо відповідати по суті, то як? Трамп викликає Путіна на діалог без попередніх умов. Тож Путін може відповісти висуненням своїх власних вимог - читайте ультиматум 2021 року. І це вже не про війну в Україні, а про присутність НАТО у колишніх країнах соцтабору і навіть, про присутність США в Європі. Підняти ставки по максимуму. "Орешник" всякий, ядерна зброя, наскок на Трампа.

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А можна і піти на діалог. Без попередніх умов. Ультиматум на ультиматум — нічия. Врятуємо світ від ІІІ Світової разом! Або через коротку риторичну ескалацію перейти до політичної деескалації — до довгих і безрезультатних переговорів. Але це навряд чи. Російська економіка ж не витримає, якщо вірити Трампу і не лише йому.

Це, так би мовити, з хорошого. А ризики? Ми ще не чули від Трампа ультиматуму для України. Чекаємо його наступного допису...

P.S. Трамп позиціює себе як посередника для укладання угоди між Путіним і Зеленським, які свідомо її не хочуть, але й відмовити такому посереднику не можуть. Не знаю, чи розуміє Трамп усю специфіку ставлення росіян до виконання угод, але ми вже розуміємо. Подумалося, що коли розмова вийде за межі переговорів про Україну, то знадобитися ще один посередник, вже між Трампом і Путіним, який буде гарантом дотримання угод з боку росіян. І що це може бути тільки Китай. Власне, Трамп з нього і почав, коли запрошував на свою інавгурацію і подзвонив Сі Цзіньпіну наступного ж дня. А той вже своїми словами повідомив це Путіну. Тоді зрозуміло чому ультиматум написано натяками та надіслано через соцмережу. Щоб у Пекіні теж побачили.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Китай
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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