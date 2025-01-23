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OPINION

Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці

Віталій Портников
23 січня, 2025 четвер
08:02
Погляд

Новий державний секретар США Майк Рубіо підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа зацікавлена в довгостроковому мирі в Україні, так щоб нова війна не розпочалася ані через два, ані через чотири роки, натякаючи, звичайно, на термін повноважень новообраного президента США Дональда Трампа

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Рубіо також нагадав що за цю війну Україна сплачує найвищу ціну, говорячи про руйнування української інфраструктури, загибель людей і про мільйони українців, які змушені жити в інших країнах світу у зв’язку з війною.

Погляд нового держсекретаря США на закінчення війни як на тривалий процес, а не як епізод збігається з тезами, що їх висловив президент РФ Путін на засіданні з постійними членами ради безпеки Росії. Путін тоді також говорив, що його не цікавить перемир’я, за час якого Україна буцімто може переозброїтися й підготуватися до нової війни, а цікавить довгостроковий мир.

Але ми прекрасно розуміємо, що погляди на довгостроковий мир в адміністрації Дональда Трампа й адміністрації Володимира Путіна відрізняються, м’яко кажучи, кардинально

Для Трампа важливо, щоб війна не просто закінчилася, а щоб Україна збереглася на політичній мапі світу, принаймні в тих кордонах, які вона може захистити від російської навали. Для Путіна важливо, щоб Україна зникла з політичної мапи світу, а Росія стала політичним гегемоном Європи й контролювала не тільки колишні радянські республіки, а й ті країни Центральної Європи, які були в радянській зоні окупації та впливу після Другої світової війни. І це діаметрально протилежні цілі двох президентів, які навряд чи здатні домовитися між собою про якийсь усталений компроміс.

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Тоді виникає досить просте питання: а яким чином Дональд Трамп збирається схилити Путіна до компромісу саме на американських умовах? 

Новий американський президент уже не говорить про закінчення війни за 24 чи 48 годин. Під час своєї розмови з журналістами він іронічно відгукнувся про свою передвиборчу обіцянку, про яку так багато говорили під час його карколомної кампанії перед виборами президента США.

Трамп, як вважає видання The Wall Street Journal, дав своєму спеціальному представнику з російсько-української кризи Келлогу завдання завершити війну за сто днів. Однак видання наголошує, що зараз немає навіть найменшої ознаки того, що Келлог може впоратися з цим завданням, і журналісти вважають, що призначення людини, відомої своєю відданістю Трампу й тим, що вона ніколи не суперечить тим поглядам і тій картині світу, що склалася в голові нового американського президента, є лише першим кроком на шляху до перемовин, які можуть привести до успіху в невизначений термін.

А можуть і взагалі не привести, адже видання демонструє, що в Росії до намірів Келлога й тих пропозицій, які він висунув Дональду Трампу, ставляться, м’яко кажучи, скептично. А російська пропаганда, яка завжди узгоджує свої дії з адміністрацією президента Путіна, гостро критикує генерала Келлога й називає його людиною, яка підтримує Україну й не може видаватися нейтральним посередником у конфлікті.

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Так що навіть подорож Келлога до російської столиці й можливість його перемовин із високопоставленими російськими чиновниками зараз під знаком питання – хіба що Путін продовжує сподіватися на так звану "хімію" у своїх стосунках із Трампом, на те, що йому вдасться переконати нового американського президента завершити війну на власних умовах під час особистої зустрічі між очільниками держав. 

Та й тоді, щоб не зірвати цю зустріч і можливості свого впливу на Трампа, Путін може погодитися на візит до російської столиці генерала Келлога і його перемовини з російськими чиновниками, які все одно практично нічого не вирішують, як, утім, тепер і чиновники в адміністрації Трампа.

Але сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці. Згадаймо, що й президент Зеленський у 2019 році сподівався, що йому вдасться переконати президента Путіна завершити війну й не готуватися до нових нападів на нашу країну. І це ілюзорне сподівання поділялися аж 73 відсотками виборців Зеленського, які проголосували за можливість відновлення перемовного процесу з агресором, що затято продовжував готуватися до знищення Української держави, — так багато люди сплачують за емоції.

Може, це й добре, що зараз президент РФ, а не ми з вами, перебуває в тій самій ілюзії, в якій були мільйони наших співвітчизників напередодні жахливої війни, що розпочалася в лютому 2022 року. Адже ми вже розуміємо, що на президента Владіміра Путіна під час його зустрічі з президентом Дональдом Трампом чекає прикра несподіванка – та сама руйнація ілюзій, яка завжди очікує на людей, не здатних реалістично оцінити кордони власного впливу й бажання співрозмовників.

Але тут виникає інше досить важливе питання: а які інструменти є в Трампа, щоби примусити Путіна погодитися хоча б на припинення вогню? Ніяких нових інструментів у нового президента США немає, тому що Трампа обрали на посаду очільника Американської держави, а не на посаду неймовірного чарівника, й він має ті самі інструменти, які мав і використовував його попередник Джо Байден. Але якщо йти шляхом посилення санкцій, підтримки України й переглянути питання її євроатлантичної інтеграції, то принаймні можна сказати, що у свою каденцію за наступні чотири роки Трамп може створити певні умови для успіху.

До речі, про можливість посилення санкцій проти РФ Трамп уже став говорити, коли його прямо запитали, наскільки вірогідним є такий процес, якщо Путін не погодиться на якісь поступки чи перемовини. І я б сказав, що це один із перших кроків у правильному напрямі, які робить новообраний американський президент у перші дні роботи в Білому домі. 

Починається важкий шлях до реальності – подорож, до якої Трамп очевидно не готовий.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
переговори з РФ
Колонка Віталія Портникова
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