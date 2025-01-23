"Шлях вперед": Рютте оголосив підтримку Трампу щодо заяв про подальші санкції проти РФ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив повну підтримку кампанії тиску президента США Дональда Трампа на Росію: той пригрозив Кремлю запровадженням подальших економічних санкцій
Про це він розповів в інтервʼю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За словами Рютте, подальші економічні санкції проти РФ є "правильною стратегією" Трампа.
"Це шлях вперед… Трамп добре починає ці дебати, він буде робити це по-своєму", – додав він.
Раніше новий американський президент заявляв, що швидко закінчить війну в Україні, однак яким чином - не уточнював. Сьогодні, 23 січня, Трамп виступити на форумі в Давосі по відеозв'язку.
Рютте відмовився обговорювати деталі будь-якої угоди про зупинення бойових дій, проте наголосив: найкращим варіантом є максимально сильна позиція Києва.
Водночас генсек НАТО встановив зв'язок між війною російського диктатора Путіна й Китаєм, зобразивши Пекін частиною "осі", до якої належать КНДР, Іран та Росія.
"Це не конфлікт між Росією і Україною або Росією і Європою. Це геополітичне питання через Північну Корею, Китай, Іран, і саме тому нам потрібно укласти хорошу угоду. Хороша угода означає, що ви не побачите Путіна, який дає п'ять Кім Чен Ину, Сі Цзіньпіну і муллами Ірану", - додав Рютте.
- 22 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
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