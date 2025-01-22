Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 22 січня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 17:59 було оголошено про ударні БПЛА на Харківщині, які рухалися західним курсом.

Станом на 18:29 ворожі дрони фіксували:

На Харківщині, курс на Дніпропетровщину.

Нова група ударних БПЛА була на півдні Харківщини, напрямок південно-західний.

О 19:24 БПЛА були:

На півдні Харківщини, курс північно-західний.

НА Дніпропетровщині, рухалися в західному напрямку.

О 19:45 повідомлялося про нову групу ударних БПЛА на півдні Сумщини, які тримали південно-західний курс.

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