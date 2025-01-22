Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 22 січня
Увечері середи, 22 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 17:59 було оголошено про ударні БПЛА на Харківщині, які рухалися західним курсом.
Станом на 18:29 ворожі дрони фіксували:
- На Харківщині, курс на Дніпропетровщину.
- Нова група ударних БПЛА була на півдні Харківщини, напрямок південно-західний.
О 19:24 БПЛА були:
- На півдні Харківщини, курс північно-західний.
- НА Дніпропетровщині, рухалися в західному напрямку.
О 19:45 повідомлялося про нову групу ударних БПЛА на півдні Сумщини, які тримали південно-західний курс.
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