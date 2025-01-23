Росіяни атакували Куп'янщину: загинула жінка
Російська терористична армія у четвер, 23 січня, атакувала село на Куп'янщині, внаслідок чого загинула жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вказано, що близько 13:00 росіяни атакували село Петропавлівка у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула 54-річна жінка.
- Раніше Рада оборони Харківщини розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів Куп'янського району.
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