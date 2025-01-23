"Сигнали ще не надходили": у Кремлі відреагували на погрози Трампа щодо введення санкцій проти РФ
Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву президента США Дональда Трампа щодо запровадження низки обмежень, якщо РФ відмовиться укласти угоду щодо припинення війни в Україні
Про це пише російське видання Meduza.
"Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо", - заявив Дмитро Пєсков.
За його словами, Трампу "подобаються санкційні методи" - у свій перший термін він став президентом, який найчастіше вдавався до таких інструментів.
Пєсков додав, що Росія нібито залишається готовою до "рівноправного і шанобливого діалогу" зі США, який "мав місце" під час першого терміну Трампа.
"Чекаємо сигналів, яких поки не надходило", - додав пропагандист.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
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