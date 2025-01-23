"Сигнали ще не надходили": у Кремлі відреагували на погрози Трампа щодо введення санкцій проти РФ

Про це пише російське видання Meduza.

"Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо", - заявив Дмитро Пєсков.

За його словами, Трампу "подобаються санкційні методи" - у свій перший термін він став президентом, який найчастіше вдавався до таких інструментів.

Пєсков додав, що Росія нібито залишається готовою до "рівноправного і шанобливого діалогу" зі США, який "мав місце" під час першого терміну Трампа.

"Чекаємо сигналів, яких поки не надходило", - додав пропагандист.