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Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська, є поранені

Катерина Ганжа
23 січня, 2025 четвер
12:02
Війна з Росією

Вранці четверга, 23 січня, російська окупаційна армія обстріляла приватний сектор Краматорська Донецької області, внаслідок чого дві людини отримали поранення

Зміст

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Рано вранці Краматорськ зазнав ворожого обстрілу – приватний сектор. Поранення отримали 2 людини. На щастя, не важкі", - зазначив очільник МВА. 

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько 20 будинків. На місці працюють всі відповідні комунальні служби.

  • Унаслідок удару російських військ по Краматорську Донецької області вранці 15 січня зазнали поранень щонайменше дев’ять людей, серед них – двоє дітей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Донеччина
окупанти
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