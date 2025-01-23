Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська, є поранені

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Рано вранці Краматорськ зазнав ворожого обстрілу – приватний сектор. Поранення отримали 2 людини. На щастя, не важкі", - зазначив очільник МВА.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько 20 будинків. На місці працюють всі відповідні комунальні служби.