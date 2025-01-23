Правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували собі 13 млн грн додаткових виплат

Про це повідомляє Національна поліція України.

Одещина

Повідомляється, що в Одеській області т.в.о. помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам, які самовільно залишили частину, понад 545 000 гривень, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 000 гривень.

Черкащина

На Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5 945 000 гривень.

Чернігівщина

Подібна ситуація сталася і в Чернігівській області. Там начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму 412 500 гривень, зазначили у Нацполіції.

Тернопільщина

На Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу нарахували та виплатили понад 1 000 000 гривень службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично знаходилися за місцем проживання.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області ще одну підозру отримав колишній обласний воєнком – нараховував понад 1 000 000 гривень у якості виплат особам, які фактично військову службу не проходили.

Хмельниччина

На Хмельниччині командир бригади виплатив п’ятьом військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 000 грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт. Сума завданих збитків понад 1 000 000 гривень.

Закарпаття

На Закарпатті працівниця військової частини ввела в оману своє керівництво про нібито своє перебування на службі на певній дільниці та отримала понад 250 000 гривень.

Львівщина

На Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 000 гривень, а в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 000 гривень.

Луганщина

Оперативники УСР в Луганській області зібрали матеріали, які стали підставою для оголошення підозр двом військовослужбовцям за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Як наслідок особи, які не брали участь у бойових діях отримали майже 1 200 000 гривень додаткових виплат, розповіли в нацполіції.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані:

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість),

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.