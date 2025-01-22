Правоохоронці затримали ще 19 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах країни

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що фігуранти торгували фіктивними меддовідками або за гроші переправляли ухилянтів за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Фото: Служба безпеки України

Одещина

На Одещині правоохоронці зупинили поблизу кодону 4 мікроавтобуси, в яких місцеві ділки намагалися приховано вивезти до невизнаного Придністров’я 47 ухилянтів.

У супроводі "кортежу" з військовозобов’язаними їхало авто, в якому перебували організатори цієї схеми.

"Загалом злочинна група із переправлення ухилянтів складалася із 9 осіб, серед яких – двоє іноземців з Південного Кавказу. Наразі всі вони перебувають під вартою", - зазначили в Службі безпеки.

Харківщина

На Харківщині викрили ще чотирьох організаторів "ухилянтських схем". Повідомляється, що серед затриманих – місцевий адвокат та рецидивіст, який має судимість за умисне вбивство.

"До незаконної діяльності вони залучили понад 10 спільників. Зловмисники продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність інвалідності для зняття з військового обліку", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманих виявили майже пів мільйона доларів.

Київ

У Києві "на гарячому" затримали колишнього адвоката, який допомагав ухилянтам втекти за кордон під виглядом експедиторів гуманітарних вантажів.

Зазначається, що для реалізації злочинного механізму фігурант оформлював своїх клієнтів до місцевої благодійної організації.

Полтавщина

У Полтавській області викрили посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА.

"Для оформлення фейкової інвалідності вона торгувала підробленими медвисновками щодо обстежень на магнітно-резонансній томографії", - зазначили в СБУ.

Ще одну схему в регіоні організували двоє підприємців, які продавали ухилянтам підроблені посвідчення співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Хмельниччина

За даними СБУ, на Хмельниччині підозру отримали заступник голови лікарсько-консультативної комісії та двоє місцевих лікарів, які безпідставно оформлювали військовозобов’язаним меддовідки для отримання інвалідності.

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою групою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

чч. 2, 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою групою).

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Тепер зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.