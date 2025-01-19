За два дні правоохоронці ліквідували 10 ухилянтських схем у різних регіонах України
За два дні співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Всіх організаторів оборудок затримано
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що фігуранти продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
"Так, підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон понад сто військовозобов’язаних. Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій", - зазначили в СБУ.
Буковина
На Буковині правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке допомагало військовозобов’язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки.
"Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований "маршрут", - розповіли в Службі безпеки.
Чернівці
У Чернівцях затримали депутата Селятинської громади і двох його спільників, які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми.
Житомирщина
На Житомирщині викрили директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про "погане" здоров’я.
Київ
У Києві правоохоронці викрили групу зловмисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Аби "допомогти" своїм клієнтам уникнути мобілізації, він "укладав" з ними фіктивний контракт про проходження служби в ЗСУ.
Черкащина
У Черкаській області на гарячому затримали колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався "списати" з військового обліку потенційного призовника.
Також на території регіону затримано експосадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи про інвалідність.
Вінниччина
На Вінниччині викрито 2 схеми і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов’язаним втікати до сусідньої країни, зазначили в СБУ.
Львівщина
На Львівщині викрили посадовця Яворівського РТЦК, який заробляв на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби.
У СБУ повідомили, що за всіма фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);
- ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше українські правоохоронці провели 270 обшуків, під час яких у 19 регіонах України було викрито десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігуранти, які брали участь в оборудках, отримали підозри.
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