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За два дні правоохоронці ліквідували 10 ухилянтських схем у різних регіонах України

Катерина Ганжа
19 січня, 2025 неділя
14:44
Кримінал

За два дні співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Всіх організаторів оборудок затримано

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Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Зазначається, що фігуранти продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"Так, підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон понад сто військовозобов’язаних. Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій", - зазначили в СБУ.

Буковина 

На Буковині правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке допомагало військовозобов’язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки.

"Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований "маршрут", - розповіли в Службі безпеки.

Чернівці

У Чернівцях затримали депутата Селятинської громади і двох його спільників, які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми.

Житомирщина

На Житомирщині викрили директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про "погане" здоров’я.

Київ 

У Києві правоохоронці викрили групу зловмисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Аби "допомогти" своїм клієнтам уникнути мобілізації, він "укладав" з ними фіктивний контракт про проходження служби в ЗСУ.

Черкащина

У Черкаській області на гарячому затримали колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався "списати" з військового обліку потенційного призовника.

Також на території регіону затримано експосадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи про інвалідність.

Вінниччина

На Вінниччині викрито 2 схеми і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов’язаним втікати до сусідньої країни, зазначили в СБУ.

Львівщина

На Львівщині викрили посадовця Яворівського РТЦК, який заробляв на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби.

У СБУ повідомили, що за всіма фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);
  • ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше українські правоохоронці провели 270 обшуків, під час яких у 19 регіонах України було викрито десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігуранти, які брали участь в оборудках, отримали підозри. 
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