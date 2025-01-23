Окупанти підпалили колектор з сотнею своїх військових біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець у коментарі "Українській правді".

Так, у період з 4 по 8 січня Сили оборони зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець. За наявною інформацією, понад 100 загарбників облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру.

Натомість 9 січня Сили оборони завдали авіаційного удару по місцю скупчення окупантів.

"Внаслідок цього противник поніс втрати – ймовірно, до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній. А 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин", – повідомив речник ОТУ "Луганськ".