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Окупанти підпалили колектор з сотнею своїх військових біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Катерина Єсікова
23 січня, 2025 четвер
13:20
Війна з Росією

Окупанти, ймовірно, підпалили колектор з сотнею своїх загиблих військових поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони

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Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець у коментарі "Українській правді".

Так, у період з 4 по 8 січня Сили оборони зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець. За наявною інформацією, понад 100 загарбників облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру.

Натомість 9 січня Сили оборони завдали авіаційного удару по місцю скупчення окупантів.

"Внаслідок цього противник поніс втрати – ймовірно, до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній. А 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин", – повідомив речник ОТУ "Луганськ".

  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1340 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 6 танків РФ.
Теги:
Новини
Україна
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Часів Яр
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