Окупанти підпалили колектор з сотнею своїх військових біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
Окупанти, ймовірно, підпалили колектор з сотнею своїх загиблих військових поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони
Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець у коментарі "Українській правді".
Так, у період з 4 по 8 січня Сили оборони зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець. За наявною інформацією, понад 100 загарбників облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру.
Натомість 9 січня Сили оборони завдали авіаційного удару по місцю скупчення окупантів.
"Внаслідок цього противник поніс втрати – ймовірно, до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній. А 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин", – повідомив речник ОТУ "Луганськ".
- Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1340 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 6 танків РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.88 Купівля 41.88Продаж 42.39
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе