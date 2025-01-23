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Втрати РФ за добу в Україні: 1340 окупантів, 6 танків і 72 безпілотники
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1340 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 6 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 825 320 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9850 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 256 (+62) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72) од,
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3714 (+3) од.
Дані уточнюються.
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