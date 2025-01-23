Держсекретар США Рубіо планує відвідати Панаму після заяв Трампа щодо Панамського каналу, – Bloomberg
Державний секретар CША Марко Рубіо планує наступного тижня відвідати Панаму у рамках поїздки до Латинської Америки, що буде його першим закордонним візитом на посаді
Про це пише Bloomberg з посилання на власні джерела.
За даними співрозмовника агентства, в рамках поїздки Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Ріку.
Ця поїздка стане першою для Рубіо після того, як у вівторок, 21 січня, він склав присягу як головний американський дипломат. Як пише Bloomberg, поїздка підкреслює зосередженість Трампа на припиненні нелегальної міграції через Центральну Америку та депортації людей до їхніх рідних країн.
У виданні зазначили, що зазвичай свої перші поїздки держсекретарі США здійснювали до геополітично важливих союзників країни. Зокрема, попередник Ентоні Блінкен їздив до Японії, а Рекс Тіллерсон – до Німеччини.
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Заяви Трампа щодо Панамського каналу
Новообраний президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі. У відповідь на це президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "Панамський канал є і залишатиметься панамським".
Панама також надіслала генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу лист із застереженням щодо висловлювань Трампа.
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